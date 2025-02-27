Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son mücadelesinde Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna güçlü bir şekilde devam eden sarı-lacivertliler, bu kritik karşılaşmayı kazanarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte maç yayınıyla ilgili tüm detaylar…

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak aynı zamanda A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı