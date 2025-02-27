Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sonuna yaklaşılırken, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabaka, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri ve detaylar…

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son mücadelesinde Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna güçlü bir şekilde devam eden sarı-lacivertliler, bu kritik karşılaşmayı kazanarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte maç yayınıyla ilgili tüm detaylar…

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak aynı zamanda A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Bildiğiniz Gülşen'i unutun! Makyajsız hali bomba
img

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı dış basında yankı buldu
img

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.