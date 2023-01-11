Adani Group'un kurucusu ve başkanı olan Hintli iş insanı Gautam Adani, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı. Ardından Gautam Adani'nin hayatı merak edildi. Peki, Gautam Adani kimdir, kaç yaşında? Gautam Adani serveti ne kadar? Gautam Adani hayatı ve biyografisi nedir?

Gautam Shantilal Adani 24 Haziran 1962 yılında Hindistan'da dünyaya geldi.Babası küçük bir tekstil tüccarı olan Gautam Adani, Sheth Chimanlal Nagindas Vidyalaya'da okudu. Peki, Gautam Adani kimdir, kaç yaşında? Gautam Adani serveti ne kadar? Gautam Adani hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GAUTAM ADANİ KİMDİR?

Gautam Shantilal Adani 24 Haziran 1962 yılında Hindistan'da dünyaya geldi.Babası küçük bir tekstil tüccarı olan Gautam Adani, Sheth Chimanlal Nagindas Vidyalaya'da okudu. İkinci yılında okulu bıraktı. 1978'de Mahendra Brothers isimli elmas firmasında çalışmak için Mumbai'ye taşındı.1981'de ağabeyi Mahasukhbhai Adani, Ahmedabad'da bir plastik firması satın aldı ve Gautam Adani ile birlikte çalışmaya başladı. 1985 yılında küçük ölçekli endüstriler için birincil polimer ithalatına başladı. 1988 yılında Adani , Adani Grubu'nun holding şirketi olanAdani Exports'u kurdu. Başlangıçta, şirket tarım ve enerji ürünleriyle uğraşıyordu. 1991'de işlerini metal, tekstil ve tarım ürünleri ticaretine doğru genişletmeye başladı.

1995 yılında Mundra Limanı'nda ilk iskelesini kurdu.Mundra Limanı ,yılda 210 milyon tona yakın yük kapasitesi ile Hindistan'ın en büyük özel sektör limanıdır.

Adani Grubu'nun enerji iş kolu olan Adani Power, 1996 yılında Adani tarafından kuruldu. Adani Power , ülkenin en büyük özel termik enerji üreticisi olan 4620 MW kapasiteli termik santrallere sahiptir.

Adani, 2006 yılında elektrik üretimi işine girdi.2009'dan 2012'ye kadar Avustralya'da Abbot Point Limanı'nı ve Queensland'de Carmichael kömür madenini satın aldı.

Mayıs 2020'de Adani ,Hindistan Güneş Enerjisi Kurumu (SECI) tarafından 6 milyar ABD Doları değerinde dünyanın en büyük güneş enerjisi ihalesini kazandı . 8000 MW'lık fotovoltaik santral projesi Adani Green tarafından üstlenilecek ; Adani Solar, 2000 MW ek güneş pili ve modül üretim kapasitesi kuracak.

Adani, Eylül 2020'de Hindistan'ın Delhi'den sonra en yoğun ikinci havalimanı olan Mumbai Uluslararası Havalimanı'nın %74 hissesini satın aldı .

Kasım 2021'de Bloomberg Hindistan Ekonomik Forumu'nda konuşan Adani, grubun yeni bir yeşil enerji işine 70 milyar ABD doları yatırım yaptığını söyledi.

Şubat 2022'de Mukesh Ambani'yi geçerek Asya'nın en zengin insanı oldu .Ağustos 2022'de Fortune tarafından dünyanın en zengin 3. kişisi seçildi .

Mayıs 2022'de Adani ailesi, Ambuja Cements ve yan kuruluşu ACC'yi denizaşırı özel amaçlı bir kuruluş aracılığıyla Holcim Group'tan 10.5 milyar dolara satın aldı .

Ağustos 2022'de Adani Group'un bir birimi olan AMG Media Networks Limited (AMNL), ulusal haber yayıncısı NDTV'nin %29,18'inin sahibi olan RRPR Holding'i satın almayı planladığını açıkladı ve %26'sını daha satın almak için açık bir teklif yaptı. NDTV yaptığı açıklamada, Adani'nin hissesini şirketin kurucuları, eski gazeteci Radhika Roy ve ekonomist eşi Prannoy Roy'a haber vermeden üçüncü bir şahıs aracılığıyla aldığını ve anlaşmanın "tartışmasız, rızasız veya ihbarsız" yapıldığını söyledi.Bu teklif, Adani'nin Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ne yakın olduğu düşünüldüğünden, Hindistan'daki editoryal bağımsızlığa ilişkin endişeleri de artırdı .

ÖZEL YAŞAMI

Gautam Adani, diş hekimi Priti Adani ile evlidir. Priti Adani aynı zamanda Adani Vakfı'nın başkanlığını yürütüyor. Çiftin iki çocukları bulunuyor.

Hint milyarder, 1997 yılında fidye için kaçırıldı.

Ayrıca Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı Oteli'nde 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biriydi.

Dünyanın en zengin ikinci insanı

Adani Group'un kurucusu ve başkanı olan Hintli iş insanı Gautam Adani, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u tahtından ederek dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Bezos'un servetinin New York saatiyle 10:38'de 145,8 milyar dolara düşmesinin ardından, Adani 146,9 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sıraya yerleşti.

1'inci sırada ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk yer alıyor.

Analistler, servet sıralamasındaki değişimin kısa süreli olabileceğini ve büyük ölçüde bu yıl yüzde 26'dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlı olduğunu düşünüyor.