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Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar?

Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar?
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Gassallık, kutsal ve hassas bir meslek olarak dikkat çekerken, "gassallar ne kadar kazanıyor?" sorusu sıkça merak ediliyor. Cenaze hizmetlerinde çalışan gassallar, hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir görev üstleniyor ve bu da maaşlarını daha da ilgi çekici kılıyor. Peki, Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar? İşte detaylar!

Türkiye'de gassalların maaşı, bulundukları bölge, çalıştıkları kurum ve deneyimlerine göre değişiklik gösteriyor. Genelde belediyelere bağlı olarak çalışan gassallar, kamu personeli statüsünde değerlendirilerek belirli maaş kriterlerine tabi oluyor. Peki, gassalların maaşı ne kadar? Kamu kurumlarıyla özel sektör arasında maaş farkı bulunurken, ek gelir olanakları da bu mesleği tercih edenler için önemli bir rol oynuyor. Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde...

GASSALLAR NE KADAR KAZANIYOR?

Gassallar, genellikle belediyelerin cenaze işleri birimlerinde görev yapıyor ve maaşları kamu personeli maaş politikalarına göre belirleniyor. 2024 yılı itibarıyla bir gassalın maaşı şu şekilde:

Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL

3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL

6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL

25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL

Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar?

GASSAL NASIL OLUNUR?

  • Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak
  • MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.
  • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak
  • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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