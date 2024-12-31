Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar?

Türkiye'de gassalların maaşı, bulundukları bölge, çalıştıkları kurum ve deneyimlerine göre değişiklik gösteriyor. Genelde belediyelere bağlı olarak çalışan gassallar, kamu personeli statüsünde değerlendirilerek belirli maaş kriterlerine tabi oluyor. Peki, gassalların maaşı ne kadar? Kamu kurumlarıyla özel sektör arasında maaş farkı bulunurken, ek gelir olanakları da bu mesleği tercih edenler için önemli bir rol oynuyor. Gassallar ne kadar kazanıyor? Gassalların maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde...

GASSALLAR NE KADAR KAZANIYOR?

Gassallar, genellikle belediyelerin cenaze işleri birimlerinde görev yapıyor ve maaşları kamu personeli maaş politikalarına göre belirleniyor. 2024 yılı itibarıyla bir gassalın maaşı şu şekilde:

Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL

3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL

6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL

25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL

GASSAL NASIL OLUNUR?