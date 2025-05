Garanti BBVA, fiziksel ya da online alışverişlerde kart taşıma ihtiyacını ortadan kaldırdı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamaya yeni eklenen GarantiPay ve NFC temassız ödeme seçeneklerinin yanı sıra mevcutta yer alan TR Karekod (QR) ödeme yöntemi sayesinde müşteriler hem fiziksel hem de online alışverişlerinde kart bilgisi girmeden ve kart taşımadan ödeme yapabiliyor.

Ödeme seçenekleri arasında, GarantiPay bulunan tüm e-ticaret sitelerinde ve mobil uygulamalarında, kart bilgisini kaydetmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil üzerinden GarantiPay ile ödeme yapma imkanı sunuluyor. Müşteriler, ödeme sırasında kredi, banka veya sanal kartlarını kullanabiliyor. Alışveriş esnasında, uygun ürünler için alışveriş kredisi kullanılabiliyor, belirli kartlarla taksitli ödeme yapılabiliyor veya taksitli avans hesap seçeneklerinden faydalanılarak işlem tamamlanabiliyor.

NFC ile Android telefonlarda ekran kilidi açılmadan, yalnızca ekran ışığı yanarken ödeme yapmak mümkün hale geldi. Bu sayede, karta ihtiyaç duymadan, temassız ödeme alabilen POS cihazına telefonun yaklaştırılmasıyla hızlı ve pratik bir ödeme deneyimi sunuluyor. TR Karekod ile ödeme yöntemi sayesinde ise müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulamasıyla POS cihazındaki karekodu okutarak kolayca ödeme yapabiliyor.

"Dijital çözümlerimizi her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulamasının kullanıcı dostu yapısına ve zengin ürün-fonksiyon çeşitliliğine dikkati çekti.

Dijitalleşmenin kendileri için sadece bir teknoloji yatırımı değil, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran, onlara zaman kazandıran ve her adımda destek sunan bir yolculuk olduğunu belirten Kezik "Müşterilerimizin finansal yaşamlarında uzun soluklu ve bütüncül bir deneyim sağlamak istiyoruz. Yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulamamızla birlikte, hiper-kişiselleştirilmiş, kusursuz bir deneyim sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı, daha doğru ve daha etkili çözümler üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kezik, Garanti BBVA Mobil'in yalnızca bir bankacılık platformu değil, aynı zamanda müşterileri için her an ulaşılabilen, günlük yaşamlarında güvenle kullanabilecekleri bir dijital cüzdan işlevi gördüğünü kaydederek, şu değerlendirmede bulundu: "Mevcuttaki TR Karekod'un yanı sıra GarantiPay ve NFC ödeme çözümlerinin mobil uygulamamıza entegre edilmesiyle müşterilerimiz ister fiziksel ister online alışverişlerinde, kart taşımadan ve kart bilgisi girmeden pratik bir şekilde ödeme yapabiliyor. İnovasyonu odağımıza alarak dijital çözümlerimizi her geçen gün geliştirmeye ve hayatın her alanında müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."