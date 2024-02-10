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Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık?

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Banka kullanıcılar birçok işlem için bankaya gitmeyi tercih edebiliyor. Bu nedenle insanlar hafta sonu gideceklerse gitmeden önce internet üzerinde Garanti bankası Cumartesi açık mı? Ve Garanti bankası hafta sonu açık mı? Sorularını araştırıyorlar. Peki, Garanti bankası Cumartesi açık mı? Garanti bankası Cumartesi günleri çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor?

Garanti bankası müşterisi olan veya Garanti bankası müşterisi olmak isteyen birçok kişi Garanti bankasının çalışma saatlerini internet üzerinden araştırıyor. Konuya dair en merak edilen konular ise Garanti bankası Cumartesi açık mı? Ve Garanti bankası hafta sonu açık mı? Soruları oluyor. Peki, Garanti bankası Cumartesi açık mı? Garanti bankası Cumartesi günleri çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor?

GARANTİ BANKASI CUMARTESİ AÇIK MI?

Garanti bankası bazı şubelerde hafta sonu hizmet vermektedir. Fakat şubeler yer yer değişiklik göstermektedir. Bu nedenle gitmek istediğiniz şubeyi internet üzerinden kontrol ederek şubeye gitmeniz gerekiyor.

GARANTİ BANKASI HAFTA SONU AÇIK OLAN ŞUBELER

Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık?


GARANTİ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Garanti Bankası şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 10 : 00'da hizmet vermeye başlar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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