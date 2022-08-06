Gamze Karaman kimdir? Gamze Karaman kaç yaşında, nereli? Gamze Karaman hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Gamze Karaman kimdir? Gamze Karaman kaç yaşında, nereli? Gamze Karaman hayatı ve biyografisi!

Gamze Karaman kimdir? Gamze Karaman kaç yaşında, nereli? Gamze Karaman hayatı ve biyografisi!

2003'te Miss Model of Turkey yarışmasına katılan Gamze Keçeli Karaman yarışmada Türkiye güzeli seçilmiştir. Hayatı merak edilen Gamze Karaman kimdir? Gamze Karaman kaç yaşında, nereli? Gamze Karaman hayatı ve biyografisi nedir?

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Çılgın Dersane, Sıfır Noktası, Aman Annem Görmesin, Makber, Kızım Nerede, Harem, Düşler ve Umutlar isimli projelerde oyunculuk kariyerini sürdürmüştür. Peki, Gamze Karaman kimdir? Gamze Karaman kaç yaşında, nereli? Gamze Karaman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GAMZE KARAMAN KİMDİR?

Gamze Karaman Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Mezun olduktan sonra 2003'te Miss Model of Turkey yarışmasına katılan Gamze Keçeli Karaman yarışmada Türkiye güzeli seçilmiştir. 2004 Miss Globe international yarışmasında ise 2. olmuştur. Daha sonra 2007 yılında Çılgın Dersane dizisinde Eda karakteri ile oyunculuğa adım atmıştır.

Daha sonra Sıfır Noktası, Aman Annem Görmesin, Makber, Kızım Nerede, Harem, Düşler ve Umutlar isimli projelerde oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Oyunculuk, mankenlik ve sunuculuk yapan İstanbul doğumlu Gamze Karaduman 31 Mart 2017 yılında Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli ile evlenmiştir.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gamze Karaman Gündem Haberler

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