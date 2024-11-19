Galler İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galler İzlanda kaç kaç? Galler İzlanda canlı maç anlatımı ve Galler İzlanda kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GALLER İZLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galler İzlanda maçı 2-1'lik Galler üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

GALLER İZLANDA MAÇI CANLI YAYIN

Galler İzlanda maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALLER İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler İzlanda maçı saat 22.45'te başlayacak.

GALLER İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Galler İzlanda maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

GALLER İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler İzlanda maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

GALLER İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galler İzlanda maçı Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.