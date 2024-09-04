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Galericiler araç satışlarını notersiz yapmak istiyor: Ücretler bizi zorluyor

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27 Eylül'den itibaren zorunlu hale getirilecek 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile ilgili konuşan MASFED Başkanı Aydın Erkonç, 'Yeni uygulamada hem Güvenli Ödeme Sistemi ücreti hem de noterler tarafından talep edilen satış ücreti ile vekalet ücreti bizleri çok zorluyor' diyerek 'Notersiz satış' yapmak istediklerini dile getirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulundan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile ikinci el araç satışlarında dolandırıcılığın önüne geçilebileceğini söyledi.

Bu satışlarda en fazla dolandırıcılığın vatandaşlar arasındaki alım-satımlarda görüldüğüne dikkati çeken Erkoç, yeni sistemle benzeri sorunların giderilmesinin amaçlandığını belirtti.

Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te belirtilen standartları karşılayan kişilerin, ikinci el araç satışı yapabilmek için Mesleki Yeterlilik Belgesi aldıkları bilgisini vererek şu ifadeleri kullandı:

'NOTERSİZ SATIŞ YAPMAK İSTİYORUZ'

"Galericilerden alınan araçlara ilişkin herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değil, olamaz da. Çünkü galericilerin, ikinci el satışı yapabilmeleri için MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezine başvurup, gerekli koşulları sağlamaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri söz konusu. Yani galericiler, gerekli koşulları sağlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesi alan yetkin insanlar. Bizler, devletin ikinci el araç satışı için yetkilendirdiği kişileriz. Galericilerden alınan ikinci el araçlarda herhangi bir sorun çıkması ya da dolandırıcılık gibi bir olay yaşanması halinde zaten hem MASFED bünyesindeki Tahkim Kurulumuz hem de Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Bu nedenle bizler 'notersiz satış' yapmak istiyoruz."

'VEKALET ÜCRETLERİ BİZLERİ ZORLUYOR'

Erkoç, yıllık ortalama 9 milyon araç satışının gerçekleştiği Türkiye'de, bu satışların yarısına yakınının galericiler tarafından yapıldığını aktararak, "Yeni uygulamada hem Güvenli Ödeme Sistemi ücreti hem de noterler tarafından talep edilen satış ücreti ile vekalet ücreti bizleri çok zorluyor. Tek araç satışı olarak bakıldığında belki düşük gözükebilir ancak aylık yaklaşık 20 araç satışı yapan galericiye bu mali yük oluşturuyor. Galericiler de bu maliyetleri araç ücretine ekleyecekleri için günün sonunda vatandaşımıza ek külfet oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Otomobil

Teknoloji Otomobil Ekonomi Finans Aydın

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Yorumlar (4)

Erdal Eres:

Kesinlikle abartı para alıyorlar.

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Yucel Cakir:

Herkes notersiz satış yapabilmeli. Sadece galericiler değil

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someone:

asıl dolandırıcı galericiler. devletten vergi kaçırabilmek için devletten ayrıcalık istiyorlar

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Fatih :

he araba fiyatları çok uygun noter fiyatları pahalı.. olduu canım yaa ordan da vurgun yapın olduu.

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