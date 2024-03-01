Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi! Okan Buruk maç sonrası ne dedi? Beşiktaş derbisi öncesi ne söyledi?

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi! Okan Buruk maç sonrası ne dedi?

OKAN BURUK MAÇ SONRASI NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk yaptığı açıklamada, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ NE SÖYLEDİ?

Rakibini tebrik eden Buruk, "Üzücü. Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk. Zorlu bir fikstür, üst üste maç sayısı fazla... Bugün özelinde bakınca daha fresh oyuncular tercih etmeye çalıştık, 4-5 tane fresh oyuncu vardı. 3 gün sonra çok önemli bir derbiye de gideceğiz. Çok erken gol yedik. Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim" dedi.