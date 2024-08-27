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Galatasaray Young Boys oyuncu puanları ve istatistikleri ne? GS-YOUNG stats!

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile bugün RAMS Park'ta karşı karşıya geleiyor! Peki, Galatasaray Young Boys oyuncu puanları ve istatistikleri ne? GS-YOUNG stats!

Young Boys karşısında Galatasaray'da gözler İcardi, Michy Batshuayi, Torreria, Sara gibi oyunculara çevrildi. Abdülkerim Bardakcı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakırken Okan Buruk cezası sebebiyle yedek kulübesinde olmayacak. Peki, Galatasaray Young Boys oyuncu puanları ve istatistikleri ne? GS-YOUNG stats!

GALATASARAY SAHNE ALIYOR

İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY YOUNG BOYS KADROSU

Galatasaray Young Boys oyuncu puanları ve istatistikleri ne? GS-YOUNG stats!

Yedekler : Batuhan, Günay, Kerem D., Mertens, Yunus, Dubois, Berkan, Jelert, Recep, Ali Turap, Efe, Metehan

Maçın istatistikleri henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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