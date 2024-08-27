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Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu!

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Galatasaray ve Young Boys arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor. Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? Bu soruların yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını RAMS Park'ta ağırlayacak. Bu kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçla ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys rövanş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Young Boys maçını HD ve şifresiz izlemek mümkün mü? İşte bu önemli maça dair merak edilenler...

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play- off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı. 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 7 TAKIM BELLİ OLUYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları yarın ve 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve "Devler Ligi"nde mücadele edecek son 7 takım belli olacak.

Rövanş maçları programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bugün:

22.00 Galatasaray - Young Boys (İsviçre) (2-3)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Malmö (İsveç) (2-0)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0)

28 Ağustos Çarşamba:

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Midtjylland (Danimarka) (1-1)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)- Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lille (Fransa) (0-2)

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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