Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-RFS bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-RFS maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Galatasaray UEFA maçı canlı izle (TIKLA İZLE)'

GS RFS MAÇI HANGİ KANALDA?

Rigas Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Rigas Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel frekans bilgilerini ayarlamanız gerekiyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 frekans bilgiler:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

RİGAS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Rigas Galatasaray maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

RİGAS GALATASARAY İLK 11'İ

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ