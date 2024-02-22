Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse ne olur, UEFA Konferans Ligi'nden devam ediyor mu?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geliyor. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan müsabaka, Exxen platformundan yayımlanıyor. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenirse ne olur?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN ELENİRSE NE OLUR?

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

İLK 11'LER

Sparta Prag; Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji, Kuchta, Laçi, Haraslin, Sorensen, Panak, Wiesner, Vitik.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Galatasaray elenirse Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.