Galatasaray - Trabzonspor biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet fiyatları 2025!

Güncelleme:
Süper Lig'in heyecan dolu 10. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki takım da ligde kritik puan mücadelesi veriyor ve taraftarlar bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Galatasaray Trabzonspor maç bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Taraftarlar hem takımlarını desteklemek hem de unutulmaz bir maç deneyimi yaşamak için sabırsızlanıyor. İşte Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili merak edilen tüm bilgiler. Peki, Galatasaray - Trabzonspor biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Galatasaray Trabzonspor maç bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - TRABZONSPOR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Taraftarlar, GS TS maçı biletlerini müsabakadan birkaç gün önce resmi kanallar üzerinden temin edebilecekler. Galatasaray Kulübü, bilet satış tarihlerini resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyuracak.

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte, hem stadyum kapasitesine göre hem de kategoriye göre farklı fiyat seçenekleri taraftarın erişimine açılacak. Özellikle Rams Park'taki maçlar hızla dolduğu için taraftarların erken davranması öneriliyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları, kategorilere göre değişiklik gösteriyor. Taraftarlar, kendi bütçelerine ve tercih ettikleri tribün konumuna göre farklı seçeneklerden yararlanabilecek. İşte tahmini bilet fiyatları:

Premium: ₺40.000,00

Delux: ₺38.000,00

Lux: ₺36.000,00

Classic: ₺34.000,00

Kategori: ₺22.500,00

Kategori: ₺20.000,00

Kategori: ₺17.000,00

Kategori: ₺16.000,00

Kategori: ₺14.000,00

Kategori: ₺10.000,00

Kategori: ₺9.000,00

Kategori: ₺7.500,00

Kategori: ₺6.000,00

Kategori: ₺1.950,00

Kategori: ₺1.750,00

Bilet fiyatlarının resmi olarak satışa çıkmasıyla birlikte netleşeceği ve her kategori için özel kampanya ya da erken alım fırsatlarının olabileceği belirtiliyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı, 2025 sezonunun en heyecan verici karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Maç, Rams Park stadyumunda saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarların maç öncesi stadyuma zamanında ulaşmaları, güvenlik kontrollerinden geçmeleri ve tribünde yerlerini almaları için erken gelmeleri tavsiye ediliyor. Bu kritik karşılaşma, hem ligdeki puan durumu hem de takım motivasyonları açısından büyük önem taşıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
