Galatasaray Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Tottenham golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Tottenham maçı 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Tottenham maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Tottenham maçı saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Tottenham maçı bu akşam saat 20.45'te oynanıyor.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Tottenham maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.