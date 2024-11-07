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Galatasaray Tottenham ilk 11'i! Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Tottenham ilk 11'i! Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Galatasaray bu akşam Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS Tottenham ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Tottenham Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Tottenham maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS Tottenham ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Tottenham Galatasaray maç kadrosu ilk 11...

GALATASARAY TOTTENHAM İLK 11

Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'leri belli oldu:

Galatasaray 11: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Mertens, Sara, Yunus, Osimhen, Icardi.

Tottenham 11: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Brennan Johnson, Lankshear, Son.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bugünkü mücadelede forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

Galatasaray Tottenham maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı maça çıkacak.

Ülkesinde başladığı futbol kariyerinde 2016'da Hollanda'nın Ajax takımına transfer olarak büyük bir sıçrama yapan Sanchez, bir yıl sonrasında Tottenham'a geçti.

Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi. Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.

GALATASARAY TOTTENHAM YEDEKLER

Galatasaray'ın Tottenham maçı yedekleri şu isimlerdir:

Batuhan, Günay, Kerem, Berkan, Ziyech, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Ali, Efe, Metehan

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Tottenham maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Tottenham maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz güncel TRT 1 frekans bilgilerini kullanmanız gerekiyor.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Tottenham maçı saat 20.45'te başlayacak.

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