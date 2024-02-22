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Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Sparta Prag maçı şifresiz mi?

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UEFA Avrupa Ligi maçı hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Sparta Prag bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Sparta Prag maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi maçı heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray-Sparta Prag maçı şifresiz mi? Galatasaray-Sparta Prag maçı hakemi kim? Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Sparta Prag maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

22-02-2024 SPARTA PRAG VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sparta Prag ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Sparta Prag-Galatasaray Maçı, 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag-Galatasaray Maçı, saat 23:00 başlayacak.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sparta Prag ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 32 maçı, Prag'da, Epet Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Sparta Prag Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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