Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Sparta Prag maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi maçı heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray- Sparta Prag karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray-Sparta Prag maçı şifresiz mi? Galatasaray-Sparta Prag maçı hakemi kim? Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Sparta Prag maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

22-02-2024 SPARTA PRAG VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sparta Prag ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Sparta Prag-Galatasaray Maçı, 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sparta Prag-Galatasaray Maçı, saat 23:00 başlayacak.

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sparta Prag ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 32 maçı, Prag'da, Epet Arena Stadyumu'nda oynanacak.