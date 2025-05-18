2024-2025 sezonu için Galatasaray şampiyon mu olacak? Sarı-kırmızılı ekip şu anda lider konumda bulunuyor ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan alacağı en az bir puanla 25. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalamış durumda. Peki, Galatasaray şampiyon mu? Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşti mi?

GALATASARAY ŞAMPİYON MU?

18 Mayıs 2025 tarihinde Kayserispor ile RAMS Park'ta karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçta alacağı en az bir puanla Süper Lig'de üst üste ikinci, toplamda ise 25. kez şampiyon olma başarısı gösterecek.