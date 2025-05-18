Galatasaray şampiyon mu? Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşti mi?

Galatasaray şampiyon mu? Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşti mi?
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Galatasaray şampiyon mu sorusu, hem 2023-2024 sezonunun ardından hem de 2024-2025 sezonunun son haftalarına yaklaşılırken futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray şampiyon mu oldu?", "Galatasaray kaç kere şampiyon oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor.

2024-2025 sezonu için Galatasaray şampiyon mu olacak? Sarı-kırmızılı ekip şu anda lider konumda bulunuyor ve Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan alacağı en az bir puanla 25. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalamış durumda. Peki, Galatasaray şampiyon mu? Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşti mi?

GALATASARAY ŞAMPİYON MU?

18 Mayıs 2025 tarihinde Kayserispor ile RAMS Park'ta karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçta alacağı en az bir puanla Süper Lig'de üst üste ikinci, toplamda ise 25. kez şampiyon olma başarısı gösterecek.

Galatasaray şampiyon mu? Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşti mi?

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