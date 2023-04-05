Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? araması yapılıyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılıları, Başakşehir maçında büyük bir sürpriz bekliyor. Arama motorlarında ise Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri! araması yapıldı.

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Liderlik koltuğunda puan farkını açan Galatasaray, 23. şampiyonluğa kenetledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir şarkı hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimli marşın sözleri ise futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılıyor. Peki, Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri!

GALATASARAY "SAHİBİSİN KALBİMİN" ŞARKI SÖZLERİ NE?

Liderlik koltuğunda puan farkını açan Galatasaray, 23. şampiyonluğa kenetledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir şarkı hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimle şarkı, bu akşam Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Başakşehir maçında ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak. Şarkı henüz resmi paylaşım ile duyurulmadı. Resmi paylaşımın ardından Sahibisin Kalbimin şarkısının sözlerini haberimize ekleyeceğiz.

Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için yapılan şarkıya "Sahibisin Kalbimin" ismi verildi. Şarkıya ait küçük bir tanıtım videosu ise YouTube'dan yayınlandı.

GALATASARAY MARŞLARI / ÇILDIRIN ÇILDIRIN (ASLANLAR SAHADA)

CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

(DAHA HIZLI)

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı Galatasaray

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı cimbomum

Golleri attık

Şampiyon olduk

Durduramaz kimse

En büyük sensin yine

Cimbomum yarim

Sarı kırmızım benim

Dün seninle yarışan

Bugün herkes perişan

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatatasaray

Şampiyonum Cimbomum