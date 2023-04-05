Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri!
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Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? araması yapılıyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılıları, Başakşehir maçında büyük bir sürpriz bekliyor. Arama motorlarında ise Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri! araması yapıldı.
Liderlik koltuğunda puan farkını açan Galatasaray, 23. şampiyonluğa kenetledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir şarkı hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimli marşın sözleri ise futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılıyor. Peki, Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri!
Liderlik koltuğunda puan farkını açan Galatasaray, 23. şampiyonluğa kenetledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir şarkı hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimle şarkı, bu akşam Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Başakşehir maçında ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak. Şarkı henüz resmi paylaşım ile duyurulmadı. Resmi paylaşımın ardından Sahibisin Kalbimin şarkısının sözlerini haberimize ekleyeceğiz.
Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için yapılan şarkıya "Sahibisin Kalbimin" ismi verildi. Şarkıya ait küçük bir tanıtım videosu ise YouTube'dan yayınlandı.
CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
(DAHA HIZLI)
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı Galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum
Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine
Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum Cimbomum
Şereftir Seni Sevmek
Senle Ağlayıp Gülmek
Galatasaray Sevgisi
Sürecek Sonsuza Dek
Yetmiyor ki statlar
Kalbimiz senle çarpar
Layıksın bu sevgiye
Şanlı Galatasaray
Nasıl ki bu Milletin
Tacıdır yıldızla ay
Yüksel ta arşa kadar
Şanlı Galatasaray
Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın
Gelmiş ve geçmiş bütün takımların
Destanlar yazan, zaferler yaratan
Uğruna canına koyan
Taraftarınla, Tüm Camianla
En büyük sensin Cimbombom
Saldır Cimbombom
Sensin Şampiyon
Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
Sizin hayallerinizin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar
Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın
Gelmiş ve geçmiş bütün takımların
Destanlar yazan, zaferler yaratan
Uğruna canına koyan
Taraftarınla, tüm camianla
En büyük sensin Cimbombom
Saldır Cimbombom
Sensin Şampiyon
Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de
En büyük sensin alemde
Haydi Bastır Galatasaray
En Büyüksün Galatasaray
Yönetim Futbolcu Taraftar
Şampiyonsun Galatasaray
Yürüyoruz biz bu yolda
Göğüs gerdik zorluklara
İnat olsun tüm kuşlara
Ant içtik şampiyonluğu
Saldırsana Saldırsana Galatasaray
Kupaları bizim için kaldırsana Galatasaray
Tribünlerde coşacaksın
Kupaları alacaksın
Sen şampiyon olacaksın
Seni sevmeyen ölsün
Dinle bizi ey Avrupa
Yetmez bize bu kupa
Eğileceksin karşımda
Seni sevmeyen ölsün
İki senelik bu çile
Bitsin artık bu sene
Sen sampiyon olacaksın
Seni sevmeyen ölsün
Senin için ölmek ne ki
Senin için yaşamak var ya
İstanbul?da deplasmanda
Galatasaray aşkıyla
Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole
Yıl 2000 yer Kopenhag
Bir arma var bir de bayrak
Taraftarın hep yanında
Seninle tarih yazacak
Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole
Uefa'da Arsenal'i
Süper Kupa'da Madrid'i
Sıra geldi ona şimdi
Al Şampiyonlar Ligi'ni
Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole