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Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri!

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Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? araması yapılıyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılıları, Başakşehir maçında büyük bir sürpriz bekliyor. Arama motorlarında ise Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri! araması yapıldı.

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Liderlik koltuğunda puan farkını açan Galatasaray, 23. şampiyonluğa kenetledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir şarkı hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimli marşın sözleri ise futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılıyor. Peki, Galatasaray "Sahibisin Kalbimin" şarkı sözleri ne? GS "Sahibisin Kalbimin" marş sözleri!

Liderlik koltuğunda puan farkını açan Galatasaray, 23. şampiyonluğa kenetledi. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, tribünler için yeni bir şarkı hazırlattı. "Sahibisin Kalbimin" isimle şarkı, bu akşam Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Başakşehir maçında ilk kez taraftarın beğenisine sunulacak. Şarkı henüz resmi paylaşım ile duyurulmadı. Resmi paylaşımın ardından Sahibisin Kalbimin şarkısının sözlerini haberimize ekleyeceğiz.

Galatasaray 'Sahibisin Kalbimin' şarkı sözleri ne? GS 'Sahibisin Kalbimin' marş sözleri!

Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için yapılan şarkıya "Sahibisin Kalbimin" ismi verildi. Şarkıya ait küçük bir tanıtım videosu ise YouTube'dan yayınlandı.

CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

(DAHA HIZLI)

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı Galatasaray

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı cimbomum

Golleri attık

Şampiyon olduk

Durduramaz kimse

En büyük sensin yine

Cimbomum yarim

Sarı kırmızım benim

Dün seninle yarışan

Bugün herkes perişan

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatatasaray

Şampiyonum Cimbomum

Galatasaray 'Sahibisin Kalbimin' şarkı sözleri ne? GS 'Sahibisin Kalbimin' marş sözleri!

Şereftir Seni Sevmek

Senle Ağlayıp Gülmek

Galatasaray Sevgisi

Sürecek Sonsuza Dek

Yetmiyor ki statlar

Kalbimiz senle çarpar

Layıksın bu sevgiye

Şanlı Galatasaray

Nasıl ki bu Milletin

Tacıdır yıldızla ay

Yüksel ta arşa kadar

Şanlı Galatasaray

Galatasaray 'Sahibisin Kalbimin' şarkı sözleri ne? GS 'Sahibisin Kalbimin' marş sözleri!

Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın

Gelmiş ve geçmiş bütün takımların

Destanlar yazan, zaferler yaratan

Uğruna canına koyan

Taraftarınla, Tüm Camianla

En büyük sensin Cimbombom

Saldır Cimbombom

Sensin Şampiyon

Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Sizin hayallerinizin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar

Lig ve kupanın tüm Avrupa'nın

Gelmiş ve geçmiş bütün takımların

Destanlar yazan, zaferler yaratan

Uğruna canına koyan

Taraftarınla, tüm camianla

En büyük sensin Cimbombom

Saldır Cimbombom

Sensin Şampiyon

Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Her zaman her yerde Ali Sami Yen'de

En büyük sensin alemde

Galatasaray 'Sahibisin Kalbimin' şarkı sözleri ne? GS 'Sahibisin Kalbimin' marş sözleri!

Haydi Bastır Galatasaray

En Büyüksün Galatasaray

Yönetim Futbolcu Taraftar

Şampiyonsun Galatasaray

Yürüyoruz biz bu yolda

Göğüs gerdik zorluklara

İnat olsun tüm kuşlara

Ant içtik şampiyonluğu

Saldırsana Saldırsana Galatasaray

Kupaları bizim için kaldırsana Galatasaray

Galatasaray 'Sahibisin Kalbimin' şarkı sözleri ne? GS 'Sahibisin Kalbimin' marş sözleri!

Tribünlerde coşacaksın

Kupaları alacaksın

Sen şampiyon olacaksın

Seni sevmeyen ölsün

Dinle bizi ey Avrupa

Yetmez bize bu kupa

Eğileceksin karşımda

Seni sevmeyen ölsün

İki senelik bu çile

Bitsin artık bu sene

Sen sampiyon olacaksın

Seni sevmeyen ölsün

Senin için ölmek ne ki

Senin için yaşamak var ya

İstanbul?da deplasmanda

Galatasaray aşkıyla

Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole

Yıl 2000 yer Kopenhag

Bir arma var bir de bayrak

Taraftarın hep yanında

Seninle tarih yazacak

Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole

Uefa'da Arsenal'i

Süper Kupa'da Madrid'i

Sıra geldi ona şimdi

Al Şampiyonlar Ligi'ni

Ole ole.. Şampiyon Cimbombom ole

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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