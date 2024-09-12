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Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

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Galatasaray ve ÇAYKUR Rizespor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, Süper Lig'in 5. Haftasında oynanacak olan Galatasaray- ÇAYKUR Rizespor karşılaşmasının sata kaçta oynanacağını araştırıyor.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray- ÇAYKUR Rizespor maçının detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da yapılacak.

Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY- RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Eylül 2024 Cumartesi
17:00 Samsunspor - Tümosan Konyaspor
17:00 Net Global Sivasspor - Gaziantep FK
20:00 Bodrum FK - Rams Başakşehir
20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
15 Eylül 2024 Pazar
17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
17:00 Bellona Kayserispor - Eyüpspor
20:00 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş
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