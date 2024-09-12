Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray- ÇAYKUR Rizespor maçının detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY- RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da yapılacak.

GALATASARAY- RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Eylül 2024 Cumartesi

17:00 Samsunspor - Tümosan Konyaspor

17:00 Net Global Sivasspor - Gaziantep FK

20:00 Bodrum FK - Rams Başakşehir

20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül 2024 Pazar

17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17:00 Bellona Kayserispor - Eyüpspor

20:00 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş