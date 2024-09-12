Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
Galatasaray ve ÇAYKUR Rizespor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, Süper Lig'in 5. Haftasında oynanacak olan Galatasaray- ÇAYKUR Rizespor karşılaşmasının sata kaçta oynanacağını araştırıyor.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray- ÇAYKUR Rizespor maçının detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
GALATASARAY- RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da yapılacak.