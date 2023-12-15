Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Peki, Galatasaray rakipleri belli oldu mu, kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman?

GALATASARAY RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU, kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman?

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek Galatasaray'ın bu turdaki muhtemel rakipleri belli olacak. Galatasaray'ın rakibi, çekilecek kura sonucunda belli olacak. Peki, Galatasaray rakipleri belli oldu mu, kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman?

GALATASARAY RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Temsilcimiz, bu turda Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. Play-off turunda maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve ilk maçı 15 Şubat'ta İstanbul'da sahasında oynayacak.

İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri;

Roma

Karabağ

Rennes

Toulouse

Sporting

Sparta Prag

Freiburg

Marsilya

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi, 18 Aralık Pazartesi TSİ 15.00'te çekilecek kura sonucunda belli olacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Roma, Karabağ, Rennes, Toulouse, Sporting, Sparta Prag, Freiburg ve Marsilya yer alıyor.

Grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan takımlar:

West Ham

Brighton

Rangers

Atalanta

Liverpool

Villarreal

Slavia Prag

Bayer Leverkusen

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan takımlar: