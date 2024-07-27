Galatasaray'ın hazırlık maçlarını yayınlayan Spor Smart, saat 20.00'de "Maça Doğru" programıyla özel yayına başlayacak. Futbol severler, son hazırlık maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Galatasaray- Parma maçının saati ve nerede yayınlanacağı araştırılıyor. Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı)

GALATASARAY- PARMA HAZIRLIK MAÇI

D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da saat 21.15'te başlayacak karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY- PARMA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın hazırlık maçlarını yayınlayan Spor Smart, saat 20.00'de "Maça Doğru" programıyla özel yayına başlayacak.

SPORT SMART İZLE

Programda Berke Kosova, Aykut Aydın ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Serhan Türk Avusturya'daki Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Galatasaray – Parma maçını Alp Özgen anlatacak, Orhan Uluca ise yorumlayacak. "Maçın Ardından" programında Galatasaray'ın mücadelesi ve kamp dönemi değerlendirilecek.