Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? GS PAOK maçını hangi kanal veriyor, şifresiz mi?

Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK UEFA Avrupa Ligi maçına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray PAOK hangi kanalda? İşte GS PAOK UEFA maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY PAOK HANGİ KANALDA?

Galatasaray PAOK maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray PAOK maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 frekans bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor.

GALATASARAY PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray PAOK maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY PAOK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray PAOK maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY PAOK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray PAOK maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.