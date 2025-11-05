Haberler

Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Güncelleme:
Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, Ajax – Galatasaray karşılaşması öncesinde Amsterdam'da bazı bölgeleri yüksek riskli bölge ilan etti. Şampiyonlar Ligi heyecanı öncesinde kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

  • Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, Ajax – Galatasaray maçı öncesinde Amsterdam'da Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena çevresini yüksek riskli bölge ilan etti.
  • Yüksek riskli bölgelerde yüzü kapatan kıyafetler, maskeler, havai fişek ve patlayıcı madde taşımak yasaklandı.
  • Polis ekipleri, maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar kimlik kontrolü, arama ve gözaltı uygulaması yapabilecek.

Hollanda Emniyet Güçleri ve Adalet Bakanlığı, Ajax – Galatasaray karşılaşması öncesinde Amsterdam'da bazı bölgeleri yüksek riskli bölge ilan etti.

Yapılan resmi açıklamada; Amsterdam Merkez İstasyonu, Dam Meydanı, Red Light District ve Johan Cruyff Arena çevresinin "önleyici arama ve müdahale yetkisi" verilen bölgeler arasında olduğu belirtildi. Bu alanlarda yüzü kapatan kıyafetler ve maskeler yasaklanırken, havai fişek ve patlayıcı madde taşımak da tamamen yasaklandı.

Polis ekiplerinin, maç günü öğle saatlerinden gece yarısına kadar kimlik kontrolü, arama ve gözaltı uygulaması yapabileceği bildirildi. Hollanda basını, Ajax – Galatasaray karşılaşmasının "yüksek güvenlikli maç" statüsünde değerlendirildiğini yazdı.

GEÇMİŞTE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Daha önce iki takımın Amsterdam'da karşılaştığı maçta çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alınmış, stadyum çevresinde havai fişekli protestolar yaşanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Ajax – Galatasaray maçı, bu akşam TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da başlayacak. Maç öncesi hem Hollanda hem de Türk taraftar gruplarının dikkatle izleneceği, en küçük provokasyona anında müdahale edileceği belirtildi.

