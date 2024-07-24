Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray ile Lecce arasında oynanacak olan hazırlık maçının detayları merak ediliyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?

GALATASARAY- LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızı ekip, TSİ 20.30'da ise İtalya temsilcisi Lecce ile hazırlık maçında karşılaşacak.

GALATASARAY LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak Galatasaray- Lecce mücadelesi D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.