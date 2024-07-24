Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray ile Lecce arasında oynanan futbol karşılaşmasının sonuçları ve maçın özeti araştırılıyor. Bu akşam oynanacak olan maçın detayları ve kazananı henüz belli olmadı.
Galatasaray ile Lecce arasında oynanacak olan hazırlık maçının detayları merak ediliyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izlenir?
GALATASARAY- LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızı ekip, TSİ 20.30'da ise İtalya temsilcisi Lecce ile hazırlık maçında karşılaşacak.