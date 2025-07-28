"Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi?" sorusu, özellikle maçı evinden takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu hazırlık karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve yayın kanalı resmi olarak açıklandı. Peki, Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi?

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati ise TSİ 21.00 olarak belirlendi.

GALATASARAY LAZIO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile İtalya Serie A ekiplerinden Lazio arasında oynanacak olan bu hazırlık maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak.

GALATASARAY LAZIO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında taraftarı önünde Rams Park'ta oynanacak. Hem kadro denemeleri hem de teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamaları açısından önemli bir test niteliği taşıyor.