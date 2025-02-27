Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç
Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Barzani'den dikkat çeken açıklama

Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Konyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Konyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Konyaspor özet ve önemli dakikalar! ZTK'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Konyaspor maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Konyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Galatasaray Konyaspor ZTK maç özeti! İşte, Galatasaray Konyaspor özet videosu!

Galatasaray Konyaspor maç özeti! ZTK'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Konyaspor maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Konyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Galatasaray Konyaspor ZTK maç özeti! İşte, Galatasaray Konyaspor özet videosu haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Konyaspor maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Konyaspor özet bölümünde yer alan bilgilerden Galatasaray Konyaspor geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Konyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

GALATASARAY KONYASPOR ÖZET

Galatasaray Konyaspor maç özetini maçın ardından A Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Konyaspor maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş
Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.