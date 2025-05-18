Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? Galatasaray'ın toplam şampiyonluk sayısı kaç?

Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? Galatasaray'ın toplam şampiyonluk sayısı kaç?
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Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu sorusu, 2024-2025 Süper Lig sezonunun sona ermesine kısa süre kala en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları ve futbolseverler, "Galatasaray kaç kere şampiyon oldu?", "Galatasaray beşinci yıldızı aldı mı?" gibi soruların yanıtını merak ediyor.

2024-2025 sezonunda da zirveye oynayan Galatasaray, ligin 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Peki Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk tarihi ve yıldız detayı...

GALATASARAY KAÇINCI KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu sorusunun cevabı resmileşti: Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve toplamda 25. kez Süper Lig kupasını müzesine götürdü.

GALATASARAY'IN TOPLAM ŞAMPİYONLUK SAYISI KAÇ?

Galatasaray, beşinci yıldızı takmaya hak kazanan ilk Türk kulübü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamasına göre her 5 şampiyonluk bir yıldız anlamına geliyor. Galatasaray, 20. şampiyonluğunda dördüncü yıldızını almıştı. Şimdi ise 25. şampiyonluğu ile armasına 5. yıldızı ekleyecek.

Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? Galatasaray'ın toplam şampiyonluk sayısı kaç?

Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu sorusunu soranlar için, kulüp tarihindeki şampiyonluklar şu şekilde sıralanıyor:

İlk şampiyonluk: 1961-62

10. şampiyonluk: 1992-93

20. şampiyonluk: 2014-15

24. şampiyonluk: 2023-24

25. şampiyonluk: 2024-25 sezonu

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