Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Bu ağır yenilgi karşısında binlerce Ajax taraftarı maç bitmeden stadyumu terk etti. Maçın ardından Hollanda basını, Ajax'ın son yıllardaki en kötü dönemlerinden biri olarak nitelendirdi. Galatasaray ise bu sonuçla puanını 9'a yükseltti ve grubunda zirve yarışına güçlü bir şekilde ortak oldu.
JOHAN CRUYFF ARENA'DA ŞOK ANLAR
Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen Ajax, Galatasaray karşısında adeta dağıldı. Özellikle Victor Osimhen'in üçüncü golünün ardından binlerce Ajax taraftarı maç bitmeden stadyumu terk etti. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, kalan az sayıdaki Hollandalı taraftarın sessizliği arasında Galatasaraylı taraftarların tezahüratları Johan Cruyff Arena'da yankılandı.
HOLLANDA BASININDA GENİŞ YANKI
Maç bitmeden stattan ayrılan taraftarların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hollanda basını, "tarihi bir çöküş" olarak nitelendirdiği bu anları, Ajax'ın son yıllardaki en kötü dönemlerinden biri olarak değerlendirdi.
GALATASARAY ZİRVE YARIŞINDA
Bu sonuçla Galatasaray puanını 9'a yükseltti ve grubunda zirve yarışına güçlü bir şekilde ortak oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, Amsterdam'daki bu net galibiyetle Avrupa'da bir kez daha ses getirdi. Hollandalılar için gecenin özeti ise basitti: Galatasaray tarih yazarken, Ajax taraftarı çaresizlik içinde sahasını terk etti.