Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı

Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Bu ağır yenilgi karşısında binlerce Ajax taraftarı maç bitmeden stadyumu terk etti. Maçın ardından Hollanda basını, Ajax'ın son yıllardaki en kötü dönemlerinden biri olarak nitelendirdi. Galatasaray ise bu sonuçla puanını 9'a yükseltti ve grubunda zirve yarışına güçlü bir şekilde ortak oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
  • Ajax taraftarları maç bitmeden stadyumu terk etti.
  • Galatasaray, bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti ve grubunda zirve yarışına ortak oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Hollandalı taraftarlar ise sahalarında alınan bu ağır yenilgiye dayanamadı.

JOHAN CRUYFF ARENA'DA ŞOK ANLAR

Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen Ajax, Galatasaray karşısında adeta dağıldı. Özellikle Victor Osimhen'in üçüncü golünün ardından binlerce Ajax taraftarı maç bitmeden stadyumu terk etti. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, kalan az sayıdaki Hollandalı taraftarın sessizliği arasında Galatasaraylı taraftarların tezahüratları Johan Cruyff Arena'da yankılandı.

HOLLANDA BASININDA GENİŞ YANKI

Maç bitmeden stattan ayrılan taraftarların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hollanda basını, "tarihi bir çöküş" olarak nitelendirdiği bu anları, Ajax'ın son yıllardaki en kötü dönemlerinden biri olarak değerlendirdi.

GALATASARAY ZİRVE YARIŞINDA

Bu sonuçla Galatasaray puanını 9'a yükseltti ve grubunda zirve yarışına güçlü bir şekilde ortak oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, Amsterdam'daki bu net galibiyetle Avrupa'da bir kez daha ses getirdi. Hollandalılar için gecenin özeti ise basitti: Galatasaray tarih yazarken, Ajax taraftarı çaresizlik içinde sahasını terk etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Türkiyemizin gururu Galatasaray, teşekkürler.

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Alışmışlar türk takımlarını yenmeye baya zorlarına gitmiş

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

iki maç aldılar hemen sagi solu oynadı milletin sonraki maçlarda yenilir o zaman kimsenin sesi çıkmaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSakır Psha:

Kına yakarsın hamamoğlanı

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
