Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Hollandalı taraftarlar ise sahalarında alınan bu ağır yenilgiye dayanamadı.

JOHAN CRUYFF ARENA'DA ŞOK ANLAR

Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen Ajax, Galatasaray karşısında adeta dağıldı. Özellikle Victor Osimhen'in üçüncü golünün ardından binlerce Ajax taraftarı maç bitmeden stadyumu terk etti. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, kalan az sayıdaki Hollandalı taraftarın sessizliği arasında Galatasaraylı taraftarların tezahüratları Johan Cruyff Arena'da yankılandı.

HOLLANDA BASININDA GENİŞ YANKI

Maç bitmeden stattan ayrılan taraftarların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hollanda basını, "tarihi bir çöküş" olarak nitelendirdiği bu anları, Ajax'ın son yıllardaki en kötü dönemlerinden biri olarak değerlendirdi.

GALATASARAY ZİRVE YARIŞINDA

Bu sonuçla Galatasaray puanını 9'a yükseltti ve grubunda zirve yarışına güçlü bir şekilde ortak oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, Amsterdam'daki bu net galibiyetle Avrupa'da bir kez daha ses getirdi. Hollandalılar için gecenin özeti ise basitti: Galatasaray tarih yazarken, Ajax taraftarı çaresizlik içinde sahasını terk etti.