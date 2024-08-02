Galatasaray'ın kaç Süper Kupası var? Galatasaray Süper Kupa sayısı

Galatasaray'ın kaç Süper Kupası var? Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray bu akşam TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Maç öncesi Galatasaray kaç Süper Kupası var merak ediliyor. Peki, Galatasaray en son ne zaman Süper Kupa kazandı, hangi yıl ve yıllar? Galatasaray hangi sene Süper Kupa kazandı? İşte Galatasaray'ın kazandığı Süper Kupa sayısı ve detayla haberimizde...

GALATASARAY'IN KAÇ SÜPER KUPASI VAR?

Galatasaray şimdiye kadar 17 Süper Kupa kazandı. 17 Süper Kupası bulunan Galatasaray 9 kez Süper Kupa kaybetti. Toplamda 26 Süper Kupa maçına çıkan Galatasaray bu maçların 17'sini kazanarak yüzde 65'lik başarı oranı elde etti.

GALATASARAY'IN SÜPER KUPA KAZANDIĞI YILLAR

Galatasaray en son 2023 Süper Kupa finalini kazanarak kupayı müzesine götürmüştür.

Galatasaray'ın Süper Kupa kazandığı yıllar sırasıyla şu şekildedir:

1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2023

GALATASARAY KAÇ KEZ SÜPER KUPA MAÇI OYNADI?

Galatasaray 26 kez Süper Kupa maçına çıkmış ve en çok Süper Kupa maçı oynayan takım olmuştur.

Galatasaray'ın Süper Kupa maçı oynadığı yıllar ise şöyledir:

1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023

GALATASARAY EN SON NE ZAMAN SÜPER KUPA ALDI?

2023 Türkiye Süper Kupası ya da sponsorlu adıyla 2023 Turkcell Süper Kupa, 2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-23 Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanması planlanan ancak 7 Nisan 2024'e ertelenip Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan 50. Süper Kupa maçı olmuştur. Bu maçın sonunda; Ülkedeki futbol ortamını protesto etmek amacıyla U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe oyuncuları sahadan çekilince maç tatil edilmiş, TFF'nin kararıyla Fenerbahçe hükmen yenik sayılmış, 50. Süper Kupa'yı kazanan takım hükmen Galatasaray olmuştur.