Galatasaray'ın golü ofsayt mı, Sallai ofsaytta mı - HAKEM YORUMLARI (Gaziantep FK – Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Gaziantep FK- Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlanıyor. Galatasaray'ın golü ofsayt mı, Sallai ofsaytta mı - HAKEM YORUMLARI (Gaziantep FK – Galatasaray)

İKİ TAKIMIN DURUMU

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK : Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Cyril Mandouki, Deian Sorescu, Badou N'diaye, Bruno Viana, Alexandru Maxim, David Okereke.

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed, Osimhen.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYT MI?

Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda yay çizgisinden vuruşu yapan Ahmed Kutucu, topu ağlara gönderdi! GOL pozisyonu ofsayt gerekçesiyle incelendi Gol kararı değişmedi.

BTV Youtube kanalında Ahmet Çakar, Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla ilgili yorumlarda bulundu. Çakar:"Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun attığı golde herhangi bir ofsayt yok. Roland Sallai kalecinin görüş açısını bozmuyor. Hiçbir şekilde golü etkileyecek bir durumu yok."dedi.

HAKEM YORUMLARI

Deniz Ateş Bitnel: "Ofsayt pozisyonunda bulunan Sallai, kalecinin görüş alanını etkilemiyor! Gol kararı doğru"