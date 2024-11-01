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Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı?

Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı?
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Galatasaray'ın bu haftaki programda herhangi bir takımla maçı bulunmuyor. TFF Trendyol Süper Lig'de bu haftaki maç programı açıklandı. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, neden yok? Futbolseverler Galatasaray'ın bu haftaki rakibi kim, kiminle oynayacak merak ediyordu.

Galatasaray'ın maçı yok mu? Galatasaray'ın bu haftaki programda herhangi bir takımla maçı bulunmuyor. TFF Trendyol Süper Lig'de bu haftaki maç programı açıklandı. Peki, Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, neden yok? Futbolseverler Galatasaray'ın bu haftaki rakibi kim, kiminle oynayacak merak ediyordu. Detaylar...

GALATASARAY'IN BU HAFTA MAÇI YOK MU?

Türkiye Futbol Federasyonu bu haftaki maç programını açıkladı:

Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın maçı bulunmuyor. Galatasaray bu haftayı BAY geçecek.

Galatasaray bir sonraki lig maçını 12. hafta Samsunspor'a karşı kendi evinde oynayacak.

Galatasaray Süper Lig'de 28 puanla lider konumda bulunuyor. İşte güncel puan durumu:

Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı?

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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