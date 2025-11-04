Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Hollanda yolculuğu öncesi kafile listesini açıkladı.

YUNUS AKGÜN VE İLKAY GÜNDOĞAN YOK

Galatasaray'da Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan, Ajax maçı kamp kadrosunda yer almadı. Yunus'un Trabzonspor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle riske edilmediği, İlkay'ın ise hafif sakatlığı sebebiyle İstanbul'da bırakıldığı belirtildi.

AJAX – GALATASARAY MAÇI

Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, Amsterdam'da oynanacak Ajax maçını kazanarak 13 yıl sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu şöyle: