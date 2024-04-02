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Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray - Hatayspor maçı oynanıyor. Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray - Hatayspor canlı maç anlatımı ve Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Hatayspor maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Hatayspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hatayspor maçı saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Hatayspor maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Hatayspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Hatayspor Gündem Spor Haberler

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