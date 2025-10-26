Süper Lig'in 2025 sezonunda futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Galatasaray–Göztepe mücadelesi, sadece skoruyla değil, tartışmalı bir kırmızı kart kararıyla da gündeme damgasını vurdu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Göztepe 42. dakikada Malcom Bokele'nin oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı. Peki, Galatasaray-Göztepe maçında kırmızı kart kararı doğru mu? Malcom Bokele kırmızı kart pozisyonu izle!

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇINDA KIRMIZI KART KARARI DOĞRU MU?

MAÇIN GENEL HAKEMLİK KONTEX­Tİ

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan ve ilk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmada İzmir ekibi, 10 kişi kalmak zorunda kaldı.

Anlatılanlara göre; 42. dakikada ceza sahası yakınında yaşanan bir hava topu mücadelesinin ardından, Malcom Bokele, Victor Osimhen'e eliyle yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kart, oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğu için, Bokele kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu bilgiye paralel olarak hakem ve VAR kararlarının doğruluğu, maçın kritik anlarından biri olarak gündeme geldi.

MALCOM BOKELE KIRMIZI KART POZİSYONU İZLE!

Bu başlık altında kararın somut teknik değerlendirmesine döneceğiz.

Pozisyon: 42. dakikada hava topu mücadelesi sırasında saklanan bir müdahale.

Bokele, topa yönelik değil, rakip oyuncu Victor Osimhen'e "eliyle" kontrolsüz bir müdahale yapıyor.

Bu müdahale oyun akışını, rakip oyuncunun pozisyonunu ve potansiyel gol şansını etkileyebilir nitelikte görülüyor.

Hakem sarı kart gösteriyor; bu oyuncu için ikinci sarı kart olduğundan "oyundan atılma" durumu ortaya çıkıyor.

Şu soru karşımıza çıkıyor: Bu pozisyona kırmızı kart gösterilmesi gerekmez miydi? Bazı spor yorumcuları "net kırmızı kart" ifadesini kullanıyor.









KIRMIZI KART KARARININ HUKUKİ & OYUN KAİDESİNE GÖRE ANALİZİ

Uluslararası ve yerel futbol kurallarına göre "kontrolsüz müdahale" ya da "göreceli olarak ciddi faul" durumları, eğer rakibin net gol şansı ortadan kaldırılmışsa ya da ciddi sakatlanma riski varsa kırmızı kartı gerektirebilir.

Bu durumda, Bokele'nin müdahalesi rakibin topa sahip olma ya da gol şansı yaratma yönündeki hamlesini engelleyebilir nitelikte görülmüş.

Hakemin ilk kararı sarı kart olmuş ancak oyuncu için bu ikinci sarı kart olduğundan oyun dışı bırakılmış. Yani teknik olarak "kırmızı kart" direkt verilmemiş, ancak sonucu itibarıyla aynı — 10 kişi kalma durumu oluşmuş.

Yorumculara göre pozisyon "amasız, fakatsız, lakinsiz net kırmızı kart" ifadesiyle değerlendirilmiş.

Bu bağlamda:

Kararın oyun sonucuna etkisi büyük (takım 10 kişi kalmış).

Karar verilirken hakemin görüş açısı, VAR desteği ve pozisyonun tam bilinmesi önemli.

Bazı kaynaklarda hakem/VAR ikilisinin daha net müdahale edebileceği savunuluyor.

"KIRMIZI KART" KARARININ DOĞRU MU YANLIŞ MI OLDUĞU TARAFLARIN ARASINDA

Doğru Yönleri

Rakibe yönelik "eliyle müdahale" var ve bu müdahale "kontrolsüz" olarak tanımlanmış — bu tarz durumlar ceza gerektiren faul kategorisine dahil olabilir.

Oyun ilerleyişini ve rakip oyuncunun pozisyonunu etkileyebilecek nitelikte.

Oyuncu için zaten bir sarı kart vardı; ikinci sarı kart verilmesi + dışlanması kurallara göre geçerli.

Sorgulanabilir Yönleri

Direkt kırmızı kart mı olmalıydı? Yorumculara göre evet, çünkü müdahale "net gol şansını" engelleyici düzeyde idi. Ancak hakem sarı kartla başladı.

VAR sisteminin devreye girip "doğrudan kırmızı kart" gerektiren bir faul olduğu konusunda yorum yapıp yapmadığı net değil.

SONUÇ: KARAR HAKLI MI?

Görüldüğü kadarıyla:

Kurallar çerçevesinde verilen karar (ikinci sarı → kırmızı) geçerli bir uygulama.

Ancak pozisyonun niteliği düşünüldüğünde birçok yorumcu, "direkt kırmızı kart" verilmesi gerektiğini savunuyor.

Dolayısıyla karar hukuken geçerli olsa da "oyunun ruhuna ve pozisyonun ciddiyetine" bakıldığında, "kırmızı kartın doğrudan gösterilmesi gerekirdi" görüşü ön planda.

Sonuç olarak; karar doğru uygulanmış ama "ideal karar" olmayabilir.