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Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu, Galatasaray puan kaybetti mi?

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında küme düşme hattında bulunan Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-1 eşitlik var. Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu, Galatasaray puan kaybetti mi?

Galatasaray puan kaybetti mi? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu?

GALATASARAY FENERBAHÇE PUAN FARKI KAÇ OLDU?

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi. Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Maç 1-1 sona erdi.

Galatasaray maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı.

Fenerbahçe bu haftaki maçını kazanırsa puan farkı 6 olacak.

Galatasaray Fenerbahçe puan farkı kaç oldu, Galatasaray puan kaybetti mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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