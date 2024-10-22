Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak. Peki, Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor?

GALATASARAY ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

GALATASARAY ELFSBORG MAÇI NEDEN 17.30 DA OYNANIYOR?

GalatasarayElfsborgUEFA Avrupa Ligi maçı, Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak. Maçın erken saatte başlamasının nedeniUEFA organizasyonlarının zaman planlaması ve televizyon yayın haklarıyla ilgili olabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray-Elfsborg maçının 17.30'da oynanmasının sebebi, aynı gün oynanacak olan gün akşamŞampiyonlar Ligi maçlarından dolayı da olabilir.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.