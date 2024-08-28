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Galatasaray elendi mi? Galatasaray- Young Boys maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Young Boys maç özeti!

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Galatasaray ve Young Boys arasında oynanan maçın sonucu ve detayları merak ediliyor. Maçın sonucu ve Galatasaray'ın turnuvadaki durumunu öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, Galatasaray elendi mi? Galatasaray- Young Boys maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Young Boys maç özeti!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys'u konuk etti. Karşılaşma, Young Boys'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın tek golü, 87. dakikada Virginius tarafından kaydedildi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenip elenmediği merak ediliyor. Maçın detayları ve özeti araştırılıyor. Peki, Galatasaray elendi mi? Galatasaray- Young Boys maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Young Boys maç özeti!

GALATASARAY ELENDİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Young Boys'a 1-0 yenildi.İlk maçı da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Galatasaray elendi mi? Galatasaray- Young Boys maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Young Boys maç özeti!

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE Mİ MÜCADELE EDECEK?

Play-off turunun deplasmandaki ilk maçını da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası arenadaki mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek.

GALATASRAAY NE KADAR KAYBETTİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımla oynanacak yeni lig etabına kalamayarak büyük bir gelirden oldu. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda mücadele hakkından mahrum kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden gelecek yaklaşık 25 milyon avroluk geliri de kaçırdı.

GALATASRAAY- YOUNG BOYS MAÇ ÖZETİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'u ağırladı ve 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da deplasmanda rakibine 3-2 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

61. dakikada Blum'un sağ kanattan kullandığı kornerde, Ganvoula altıpas çizgisi önünde kafayla topa vurdu, ancak top uzak direğe çarparak sahaya döndü ve sarı-kırmızılı savunma tarafından uzaklaştırıldı.

63. dakikada kaleci Keller'in uzun pasında, Barış Alper Yılmaz topu Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, ancak top yandan auta çıktı.

71. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Icardi, topu ceza sahası içi sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Kerem'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Keller, topu kornere çelerek tehlikeyi önledi.

87. dakikada Young Boys, hızlı bir kontraatakla golü buldu. Itten'in pasıyla savunma arkasına sarkan Virginius, Kaan Ayhan'ı geçtikten sonra ceza sahasında Muslera ile karşı karşıya kaldı ve penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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