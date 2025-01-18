Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, Avrupa arenasında sahne alarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Galatasaray Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda?

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir performans sergileyen Galatasaray, grup aşamasında şu ana kadar 6 maça çıktı. 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden temsilcimiz grubu ilk 8 içinde tamamlamayı başarırsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki bu performansı ile taraftarlarını gururlandırmaya devam ediyor.

Galatasaray Futbol A Takımı, UEFA Avrupa Ligi 7. maç gününde, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 18.30'da Dynamo Kyiv takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri 16 Ocak 2025 günü saat 16.00 itibarıyla GS PARA Kredi ve banka kartlılarına,17 Ocak 2025 Cuma günü saat 11.00'den itibaren Galatasaray logolu passolig kartlara passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

Galatasaray UEFA maçı 21 Ocak'ta saat 18:30'da başlayacak. Büyük mücadele, Galatasaray'ın grup aşamasındaki önemli karşılaşmalarından biri olacak ve galibiyetle tamamlanması halinde takım son 16 turuna adım atma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

SON MAÇ AJAX DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması 8. hafta sürecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da lig aşamasının son maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Mücadele 30 Ocak tarihinde oynanacak. Galatasaray, puan sıralamasını ilk 8'de tamamlaması durumunda adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.