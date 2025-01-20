Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maçın ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, "Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kritik öneme sahip bu karşılaşma heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-DINAMO KIEV NE ZAMAN?

Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ocak Salı TSİ ile 18:30'da başlayacak.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecekleri maçın ilk 8'e kalmak için önemli olduğunu söyledi. Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolculardan Ismail Jakobs, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ünlü modelden tartışmalı sosyal medya önerisi: "Sosyal Medya Gece Kapatılsın"
img

Suriye'de tarihi görüntü
img

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.