Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, "Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kritik öneme sahip bu karşılaşma heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-DINAMO KIEV NE ZAMAN?

Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ocak Salı TSİ ile 18:30'da başlayacak.

GALATASARAY DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecekleri maçın ilk 8'e kalmak için önemli olduğunu söyledi. Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolculardan Ismail Jakobs, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.