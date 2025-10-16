Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Galatasaray, bir kez daha genç bir yıldız adayını ezeli rakibine kaptırdı. Altyapı oyuncusu Efe Fettahoğlu'nun Fenerbahçe'ye geçişi, Yusuf Akçiçek transferini hatırlattı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE BİR YETENEK DAHA

Altyapısından yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i yıllar önce Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, benzer bir durumu yeniden yaşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giyen Efe Fettahoğlu, ağabeyi Mustafa Fettahoğlu'nun etkisiyle Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

"YENİ ARDA GÜLER" BENZETMESİ

Sabah gazetesinin haberine göre 2009 doğumlu Efe Fettahoğlu, milli arada A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da büyük beğeni toplayan 16 yaşındaki oyuncuya, "Yeni Arda Güler" yakıştırması yapılıyor. Sol ayaklı ve 10 numara pozisyonunda oynayan genç yeteneğin, oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle Arda'yı andırdığı ifade ediliyor.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Efe Fettahoğlu'nun ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 yıl önce Galatasaray'dan gönderilmişti. Bu karar nedeniyle kulübe tepki gösteren ağabey, küçük kardeşini de Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdı. Bu hamleyle Galatasaray, bir kez daha potansiyel bir yıldız adayını ezeli rakibine kaptırmış oldu.

YUSUF AKÇİÇEK ÖRNEĞİ HALA AKILLARDA

2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, 2016–2019 yılları arasında Galatasaray altyapısında forma giymiş ancak "fazla kilolu" olduğu gerekçesiyle gönderilmişti. Fenerbahçe'nin altyapısına geçen Yusuf, hızla gelişerek profesyonel kadroya yükseldi.

2025'te Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 22 milyon euro karşılığında transfer olan genç stoper, Süper Lig tarihinin en pahalı 5. satışına imza attı.

Fenerbahçe bu transferden 22 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay elde ederken, Galatasaray da dayanışma katkı payı kapsamında gelir aldı.

EZELİ RAKİPLER ARASINDA ALTYAPI REKABETİ

Son yıllarda altyapıdan çıkan genç oyuncuların Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer edilmesi, iki kulüp arasında yeni bir rekabet alanı yarattı.

Efe Fettahoğlu'nun gösterdiği gelişim, önümüzdeki dönemde bu rekabetin "Yeni Arda Güler" tartışmalarıyla daha da büyüyeceğini gösteriyor.