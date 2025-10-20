Galatasaray-Bodo/Glimt maçını yönetecek Michael Oliver kimdir, nereli? Michael Oliver yönettiği maçlar!

2025/2026 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, grubun en kritik maçlarından birinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleye dair heyecan sürerken, UEFA'dan gelen hakem ataması futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçını yönetecek Michael Oliver kimdir, nereli? Michael Oliver yönettiği maçların detayları ve kart istatistikleri haberimizde!

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇINI YÖNETECEK MICHAEL OLIVER KİMDİR?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, Galatasaray ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında oynanacak önemli karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA, bu kritik maça İngiliz hakem Michael Oliver'ı atadı. Avrupa'nın en tecrübeli hakemlerinden biri olarak gösterilen Oliver, özellikle büyük maçlardaki yönetimiyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Galatasaray - Bodo/Glimt maçını yönetecek olan Michael Oliver kimdir, kariyerinde hangi maçları yönetti ve kart istatistikleri nasıl?

MICHAEL OLIVER NERELİ?

Michael Oliver, 20 Şubat 1985 tarihinde İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Ashington kasabasında dünyaya geldi. İngiliz vatandaşı olan Oliver, futbol kariyerine çok erken yaşta adım attı. Hakemlik kariyerine ilk olarak İngiltere'nin yerel liglerinde başlayan Oliver, Northumberland bölgesine bağlı olarak görev yapmaya başladı.

Henüz 25 yaşındayken Premier League'de maç yöneten en genç hakemlerden biri olan Oliver, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öz disiplinli yapısı, oyun kontrolündeki başarısı ve kararlarındaki kararlılığı sayesinde FIFA kokartını da alarak uluslararası arenada yer almaya hak kazandı.

MICHAEL OLIVER YÖNETTİĞİ MAÇLAR!

Michael Oliver, kariyeri boyunca sadece İngiltere Premier League'de değil, aynı zamanda UEFA organizasyonlarında da birçok önemli maçta görev aldı. 2012 yılında FIFA hakemi olan Oliver, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde görev alarak Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan takımların karşılaşmalarını yönetti.

2025/2026 sezonunda şimdiye dek yönettiği maçlar arasında şu dikkat çekici mücadeleler bulunuyor:

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Barcelona - PSG maçını yönetti.

Aynı turnuvada Ajax - Inter mücadelesinde de düdük çaldı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde OGC Nice - Benfica ve Pafos - Kızılyıldız maçlarını yönetti.

Premier League'de sezonun açılış haftasında Tottenham - Burnley karşılaşması dahil olmak üzere Liverpool - Manchester United gibi yüksek tempolu derbilerde görev aldı.

Michael Oliver, yalnızca büyük takımların maçlarını değil, aynı zamanda eleme turlarındaki sert ve zorlu mücadeleleri yönetmesiyle de biliniyor. UEFA'nın, tecrübesine güvendiği hakemler arasında yer alması, Galatasaray - Bodo/Glimt gibi yüksek tempolu Avrupa Ligi maçları için tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri.

MICHAEL OLIVER KART İSTATİSTİKLERİ

Michael Oliver'ın kart istatistikleri, onun maçlara nasıl bir disiplinle yaklaştığının da önemli bir göstergesi. 2025/2026 sezonu itibarıyla yönettiği maçlarda gösterdiği kart sayıları şu eğilimleri gösteriyor:

Şampiyonlar Ligi maçlarında: Ortalama 5 sarı kart civarında bir oranla kart kullandı.

Premier League'de ise maç başına 2-5 arasında değişen sarı kart sayısıyla dikkat çekiyor.

Kırmızı kart kullanımında ise son derece temkinli: Sezon boyunca henüz doğrudan kırmızı kart göstermediği maç sayısı fazla.

Penaltı kararlarında ise genellikle VAR desteğini kullanarak isabet oranı yüksek kararlar vermesiyle biliniyor.

Michael Oliver'ın bu kart istatistikleri, onun oyuncularla olan iletişimine, maç içerisindeki yönetim tarzına ve oyun disiplinine verdiği öneme işaret ediyor. Oyun kontrolünü kaybetmemek adına zaman zaman erken kartlara başvurduğu gözlemlense de, genel olarak temkinli ve dengeli bir yaklaşım sergiliyor.