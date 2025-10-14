Galatasaray Bodo Glimt maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Bodo Glimt maç bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi heyecanına hızlı bir giriş yaptı. Özellikle 22 Ekim'de kendi sahasında oynayacağı Bodo/Glimt maçı ve diğer zorlu rakiplerle mücadeleleri, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Bodo Glimt maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray Bodo Glimt maç bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Bodo Glimt maç biletlerine dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray taraftarları, Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması olan Galatasaray-Bodo/Glimt maçının biletlerinin satışa çıkacağı tarihi merakla bekliyor. Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, maçın 22 Ekim Perşembe günü oynanacak olması sebebiyle bilet satışının 19 Ekim Pazar günü başlaması bekleniyor. Genel satışların ise 20 Ekim Pazartesi günü taraftarlara sunulacağı tahmin ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı diğer maçların bilet satış tarihleri de taraftarlar tarafından merak ediliyor. Özellikle önemli rakiplerle karşılaşacağı Ajax, Atletico Madrid ve Manchester City maçlarının bilet satış süreçleri, resmi kulüp açıklamaları doğrultusunda belirlenecektir.

Genellikle UEFA ve kulüp iş birliğiyle maçlardan yaklaşık 1-2 hafta önce bilet satışları başlatılmaktadır. Bu nedenle ilerleyen maçların bilet satış tarihleri, maç tarihine yakın günlerde kulüp tarafından ilan edilecektir. Galatasaraylılar, resmi kaynakları takip ederek bilet satışları konusunda güncel bilgilere ulaşabilirler.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, zorlu grupta önemli puanlar toplamak için mücadele ediyor. İlk maçında Liverpool karşısında aldığı 3 puanla grupta moral bulan sarı-kırmızılılar, şu anda 21. sırada yer alıyor.

Gruptaki rekabetin giderek artması sebebiyle her maç kritik önem taşıyor. Galatasaray'ın alacağı her puan, hem gruptan çıkma şansını artıracak hem de taraftarlar için büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın 2025-2026 Şampiyonlar Ligi maç takvimi şu şekildedir:

22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimt (Ev) - 19:45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (Deplasman) - 23:00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (Ev) - 20:45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (Deplasman) - 23:00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (Ev) - 20:45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (Deplasman) - 23:00

Tüm bu maçlar, Galatasaray'ın gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmalar olacak. Taraftarlar, maç tarihlerini not ederek hem bilet satışlarını hem de maç yayın saatlerini takip etmeli.

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi, 22 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1'in bu maçı ücretsiz ve canlı yayınlaması, geniş taraftar kitlesinin mücadeleyi ekran başında takip etmesine imkan sağlayacak. Bu, Galatasaraylılar için büyük bir avantaj ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi atmosferini evlerine taşımanın güzel bir fırsatı olacak.