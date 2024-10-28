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Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?
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Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan kritik maçın VAR hakemi merak konusu oldu. Maçın VAR hakemi kim olacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 10. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu. Bu önemli derbi, her iki takım için de sezonun kritik anlarından biri olarak değerlendiriliyor. Galatasaray, bu maçı kazanarak hem ligdeki iddiasını sürdürmeyi hem de taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Maçın VAR hakemi olarak Onur Özütoprak atanırken, Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Serkan Çimen görev alacak. VAR sistemi, özellikle derbilerde yaşanan tartışmalı pozisyonlarda daha adil bir oyun sağlamak amacıyla kullanılıyor. Hakemlerin, bu tür büyük maçlarda aldıkları kararlar, sonuçlar üzerinde büyük bir etki yaratabiliyor, bu nedenle taraftarlar ve oyuncular da VAR sisteminin etkisini yakından takip ediyor.

Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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