Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçının hakemi belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak bu kritik karşılaşma, hem zirve yarışını hem de rekabeti yakından takip eden futbolseverler için büyük önem taşıyor. 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan derbi maçının hakeminin kim olacağı, futbol kamuoyunda büyük merak konusu olmuştu. Hakem seçimi, derbinin atmosferi ve sonucu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan dolayı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Beşiktaş maçı Pazartesi akşamı saat 19.00'da oynanacak.