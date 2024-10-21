Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?
Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında detaylar merak ediliyor. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki heyecan dolu karşılaşma ne zaman ve nerede oynanacak? İşte derbi hakkında merak edilen tüm detaylar!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Türk futbolunun en büyük derbilerinden biri olarak kabul edilen Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. İki ezeli rakip, sezonun kritik mücadelelerinden biri için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma hem Süper Lig'in zirvesini şekillendirecek hem de rekabet açısından tarihi bir öneme sahip olacak. Taraftarlar, uzun süredir heyecanla bu dev derbinin detaylarını araştırıyor ve maçın tam olarak ne zaman ve hangi saatte oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Beşiktaş maçı Pazartesi akşamı saat 20.00'da oynanacak.
SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI
25.10.2024
20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - NET GLOBAL SİVASSPOR
26.10.2024
13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR
16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.
19:00 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
27.10.2024
13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - TÜMOSAN KONYASPOR
16:00 CORENDON ALANYASPOR - ONVO ANTALYASPOR
19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - SİPAY BODRUM FK
28.10.2024
17:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - İKAS EYÜPSPOR
20:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.