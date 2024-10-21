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Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?
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Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında detaylar merak ediliyor. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki heyecan dolu karşılaşma ne zaman ve nerede oynanacak? İşte derbi hakkında merak edilen tüm detaylar!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Türk futbolunun en büyük derbilerinden biri olarak kabul edilen Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. İki ezeli rakip, sezonun kritik mücadelelerinden biri için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma hem Süper Lig'in zirvesini şekillendirecek hem de rekabet açısından tarihi bir öneme sahip olacak. Taraftarlar, uzun süredir heyecanla bu dev derbinin detaylarını araştırıyor ve maçın tam olarak ne zaman ve hangi saatte oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Beşiktaş maçı Pazartesi akşamı saat 20.00'da oynanacak.

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi nerede oynanacak?

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇLARI

25.10.2024

20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - NET GLOBAL SİVASSPOR

26.10.2024

13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR

16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - SAMSUNSPOR A.Ş.

19:00 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

27.10.2024

13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - TÜMOSAN KONYASPOR

16:00 CORENDON ALANYASPOR - ONVO ANTALYASPOR

19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - SİPAY BODRUM FK

28.10.2024

17:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - İKAS EYÜPSPOR

20:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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