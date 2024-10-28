Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Beşiktaş maçı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Galatasaray Beşiktaş maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı saat 20.00'de başladı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.