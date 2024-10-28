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Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS Beşiktaş ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Galatasaray Beşiktaş maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam Trendyol Süper Lig maçına çıkacak. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. GS Beşiktaş ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Galatasaray Beşiktaş maç kadrosu ilk 11...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ İLK 11

Galatasaray Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ YEDEKLER

Galatasaray Beşiktaş maçı yedekleri şu isimlerden oluşmaktadır:

Galatasaray: Günay, Kerem, Mertens, Berkan, Ziyech, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, Metehan

Beşiktaş: Göktuğ, Onur, Talha, Al Musrati, Salih, Bakhtiyor, Muçi, Can, Emrecan, Mustafa

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Bein Sports kullanıcıları bu akşamki Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

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