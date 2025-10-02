Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri geri dönüyor! 4 Ekim Cumartesi akşamı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşecek Galatasaray- Beşiktaş derbisi, şimdiden taraftarları heyecanlandırıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray Beşiktaş derbi biletleri hakkında tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Süper Lig'in 8. haftasında nefesler tutulacak dev karşılaşma için geri sayım başladı. Beşiktaş, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, maç biletlerinin satışa çıkış tarihini merakla bekliyor.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, deplasman tribünü biletleri 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak. Bilet satışları, özellikle Passo logolu Beşiktaş taraftarları için online platform üzerinden gerçekleşecek. Taraftarlar, passo.com.tr veya Passo mobil uygulaması üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde biletlerini satın alabilecek.

Bununla birlikte, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun daha önceki müsabakalarda çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı seyircilerle ilgili aldığı kararlar, misafir tribünlerindeki belirli bloklarda yer alan taraftarların bu karşılaşmaya girişini engelliyor. Bu önlem, hem güvenli bir maç ortamı sağlamak hem de futbolun fair-play ruhunu korumak amacıyla uygulanıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Taraftarların merak ettiği diğer konu ise maç biletlerinin fiyatları. Resmî açıklamaya göre, deplasman tribünü bilet fiyatı 2.300 TL olarak belirlendi.

Beşiktaş logolu Passo kart sahipleri, biletlerini satışa çıktığı ilk dakikadan itibaren online kanallardan alabilecek. Online satışın yanı sıra, Passo uygulaması üzerinden yapılan alımlar, biletlerin mobil cihazlara yüklenmesini ve hızlı giriş yapılmasını mümkün kılıyor.

Bu fiyat ve satış stratejisi, hem yoğun talebi karşılamak hem de deplasman tribünündeki taraftarların güvenliğini sağlamak için planlandı. Ayrıca, kulüp taraftarların mağdur olmaması adına biletlerin yalnızca Passo üyelerine özel olarak sunulduğunu belirtti.