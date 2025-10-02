Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol kimdir, kaç yaşında, hangi takımlı? Yasin Kol'un yönettiği derbiler

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, Türk futbolunun en çok merak edilen ve heyecanla beklenen maçları arasında yer alıyor. Bu kritik karşılaşmanın hakemi ise futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) üst klasman hakemleri arasında bulunan Yasin Kol, son yıllarda Süper Lig'de adından söz ettiren isimlerden biri. Peki, Yasin Kol kimdir, kaç yaşında, hangi takımlı, kaç derbi yönetti? İşte, Yasin Kol'un yönettiği derbiler...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, futbol dünyasında özellikle objektif yönetimi ve disiplinli tavırlarıyla biliniyor. Trabzon Bölgesi hakemlerinden olan Kol, futbola olan ilgisi ve hakemlik yeteneğiyle kısa sürede üst liglerde görev almaya başladı. Güvenlik görevlisi olarak da görev yapan Yasin Kol, saha dışında da dikkat çeken bir profile sahip.

YASİN KOL KAÇ YAŞINDA?

Hakem Yasin Kol, 15 Aralık 1987 doğumlu olup 2025 itibarıyla 37 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Süper Lig'de birçok kritik maçta görev almış olan Kol, dinamik ve tecrübeli bir yönetici olarak tanınıyor. Orta hakem olarak görev yapmaya 2020-2021 sezonunda başlamış ve o günden bu yana ligimizde düzenli olarak maç yönetiyor.

YASİN KOL NERELİ?

Yasin Kol, Karadeniz'in futbol kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Trabzon'ludur ve Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Bölgesel hakemliği sayesinde Karadeniz'in disiplinli futbol anlayışını sahaya yansıtabilen Kol, aynı zamanda bölgedeki genç hakemler için bir örnek teşkil ediyor.

YASİN KOL HANGİ TAKIMLI?

Futbolseverler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de hakemlerin hangi takımı desteklediğidir. Yasin Kol için resmi olarak açıklanmış bir takım desteği bulunmamakla birlikte, sosyal medya yorumları ve yerel kaynaklar, Kol'un Trabzonspor'u desteklediğini öne sürüyor. Ancak TFF kuralları gereği üst klasman hakemleri, görev aldıkları maçlarda tarafsızlık ilkesine tam olarak bağlıdır ve Kol da bu ilkeyi kararlılıkla uygulamaktadır.

YASİN KOL KAÇ DERBİ YÖNETTİ?

Yasin Kol'un kariyerindeki derbi tecrübeleri de merak konusu. 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de toplam 16, 1. Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmaya orta hakem olarak atandı. Ayrıca 8 kez AVAR (Asistan Video Hakem) olarak görev yaptı.

Öne çıkan derbiler arasında ise Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması bulunuyor. Bu sezon Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı kritik mücadeleyi yönetirken, Fenerbahçe'nin ise sadece Sivasspor maçında düdük çaldı. Yasin Kol'un derbi yönetimindeki kararlılığı, takımların ve futbol otoritelerinin takdirini kazanmıştır.

YASİN KOL'UN KARİYERİ VE ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

İlk Süper Lig deneyimi: 3 Mart 2019, 4. hakem olarak görev aldı.

Orta hakem olarak Süper Lig'de görev: 2020-2021 sezonundan itibaren.

Toplam yönettiği maç sayısı (2024-2025 sezonu): 27 maç + 8 AVAR görevi.

Derbi yönetimi: Galatasaray - Beşiktaş, kariyerindeki önemli kritik maçlardan biri.